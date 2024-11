Gamberorosso.it - A guidare i consumi degli italiani sono le bollicine. In ascesa anche i cocktail premiscelati

Il 2024 si conferma un anno complicato per ie le vendite di vino e spirits, ma con qualche benaugurante segnale di ripresa. A dirlo è l’analisi di Federvini che analizza uno scenario globale di grande complessità: a fronte di una riduzione dei costi energetici, quelli relativi al packagingancora decisamente più alti rispetto ai valori di inizio 2021, in particolare pet +24%, carta +47% e vetro +67%. Lo scenario è stato inoltre caratterizzato negativamente da tensioni sui mercati internazionali, dovutialla recente introduzione dei dazi cinesi sulle importazioni di acquaviti e dal rallentamento deifuori casa, legato al contesto economico non favorevole.Vanno giù aperitivi e ceneIn particolare, per il fuori casa, l’approfondimento a cura di TradeLab evidenzia nei primi tre trimestri del 2024 una crescita dell’1,3% in valore per il mercato out of home, con la colazione che si conferma il momento di consumo più stabile (+1,5% a valore), grazie alla sua accessibilità economica e all’abitudine consolidata