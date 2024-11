Inter-news.it - Zielinski: «Inter, dominio nel primo tempo! Poi dovuto soffrire»

è il migliore in campo di-RB Lipsia secondo l’UEFA. Per lui obbligatorio un giro diviste: anche aTV.TROFEO IN MANO – La valutazione di Piotrsu-RB Lipsia: «Sicuramente non è stata una partita facile. Il RB Lipsia è una squadra forte e fisica, però l’ha giocato bene. Nelabbiamo dominato, nel secondoloro hanno messo i cambi e abbiamo sofferto ma alla fine abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo cercare di chiudere prima le partite per non, ma alla fine siamo stati bravi a mantenere il risultato. Quello che conta è vincere e ci siamo riusciti. La Fiorentina? Sicuramente sarà una partita difficile. La Fiorentina sta dimostrando quest’anno di essere una squadra fortissima, con qualità. Sarà sicuramente una partita difficile, ma se giochiamo come sappiamo possiamo vincere».