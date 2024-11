Inter-news.it - Zielinski faro di Inter-Lipsia: arriva un altro premio in Champions League!

Leggi su Inter-news.it

Piotresce rinvigorito da. Undopo la gara dilo rende protagonista assoluto.LA PRESTAZIONE – Tra i migliori in campo dic’è certamente Piotr. La sua prestazione ha ricevuto valutazioni contrastanti, nonostante il centrocampista abbia svolto a dovere il lavoro dano di centrocampo. Nella quinta gara di, infatti, Simone Inzaghi ha utilizzato il polacco come titolare al posto di Henrick Mlhitaryan, lasciando riposare quest’ultimo. Nel finale, poi,ha lasciato il suo ruolo naturale per coprire quello in cabina di regia dell’uscente Hakan Calhanoglu, come già fatto nel recente passato.brilla in: piovono premi inSECONDO– L’impeccabile lavoro svolto a centrocampo ha permesso adi conquistare ildi MVP della gara.