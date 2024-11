Zonawrestling.net - WWE: Bentornata Gigi Dolin! Si schiera subito contro l’ex amica Jacy Jayne e le Fatal Influence

Sul finire di puntata di NXT un ritorno tanto atteso,già tornata in alcuni live event è tornata ad apparire in tv dopo il brutto infortunio riportato lo scorso marzo, con la rottura del crociato che l’ha costretta ai box per diversi mesi. Il roster femminile di NXT si arricchisce così con un altro nome importante, due volte campionessa di coppia e tanto talento fuori e dentro il ring.Chi si rivedeIl main event della puntata di NXT di questa notte è stato il match valido per il Women’s North American Title tra la campionessa Fallon Henley e la sfidante Tatum Paxley che la scorsa settimana ha risposto, a suo modo, alla Open Challenge della campionessa.al completo cone Jazmyn Nyx presenti a bordo ring con ripetute interferenze e alla fine proprio una distrazione dellaha permesso a Fallon Henley di chiudere con la Famouser.