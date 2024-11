Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 18:45

Leggi su Romadailynews.it

DEL 27 NOVEMBREORE 18.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI PERMANGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E L’INNESTO CON LA A24, IN DIREIZONE FIRENZEE SI RALLENTA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITAANCHE SULLA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E LA CRISTOFORO COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONISITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULAREIN INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA ALLA SALARIA POI DALLA NOMENTANA ALLA ORENESTINAIN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA POI CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA TIBURTINATRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARICODEA TRATTI SULLA CASSIARISPETTIVAMENTE DA VIA MASSAROSA AL RACCORDO ANULAREE TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE NORDAUTO IN CODA SULLA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCORDO IN USCITAINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIOCIRCONE RALLENTATA NEL NODO DIIN PROSSIMITà DITERMINI PER UN GUASTO ALLA LINEAI TRENI COINVOLTI SUBISCONO RITARDI FINO A 30 MINUTIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral