Inter-news.it - Verona, parla Zanetti dopo lo 0-5 dell’Inter: «Non mi sento tradito!»

Leggi su Inter-news.it

che ilha deciso di andare in ritiro fino a data da destinarsi in seguito alla sconfitta in casa per 0-5 contro l’Inter, Paolohato in conferenza stampa per spiegare come sta vivendo la squadra questo momento. NESSUN TRADIMENTO – Paoloduro in conferenza stampa, due giorni prima della sfida di campionato contro il Cagliari: «I giocatori non mi tradiscono quando non seguono le indicazioni, hanno un’interpretazione individuale di quel momento che porta a subire il gol contro l’Inter, come il fuorigioco contro l’Inter. I giocatori non vanno in campo senza sapere cose fare, semplicemente serve essere concentrati fino alla fine e fare le cose che si provano in settimana. Io non colpevolizzo nessuno, i giocatori sono tutti con me, altrimenti non sarei qui. Toglietevi dalla testa che i giocatori sono contro di me o il club, bisogna essere concentrati e prepararsi meglio, il ritiro ci aiuta in questo».