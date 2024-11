Liberoquotidiano.it - Torino: rapine a danno di esercizi commerciali, un arresto

, 27 nov. - (Adnkronos) - Nell'ambito di un'attività della Squadra Mobile difinalizzata al contrasto diindie' stato arrestato un cittadino italiano di 61 anni perché ritenuto responsabile di tre, due messe a segno in un supermercato e una tentata a un'edicola. Lo scorso agosto, l'uomo era stato arrestato in flagranza di reato per una rapina all'interno di un supermercato ove era entrato armato di un coltellino e col volto parzialmente travisato da cappellino e mascherina chirurgica e si era fatto consegnare circa 200 euro dal cassiere. A seguito della convalida dell'era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.