Gaeta.it - Statale 90 delle Puglie: il viadotto di Greci sarà demolito e ricostruito con investimenti notevoli

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante svolta per la viabilità in provincia di Avellino è stata annunciata dai dirigenti dell’ANAS. Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione delsulla90, un intervento fondamentale per garantire la sicurezza stradale e il miglioramento dell’infrastruttura. L’incontro si è svolto in Prefettura ad Avellino ed ha visto la partecipazione dei sindaciaree coinvolte e dei rappresentantiforze dell’Ordine, un segno evidente di collaborazione locale per affrontare le problematiche infrastrutturali.I dettagli dell’intervento sulL’ANAS ha comunicato che l’intervento suldella90 richiederà un investimento di oltre cinque milioni di euro. Le operazioni di demolizione e successiva costruzione inizieranno dopo le festività natalizie e si prevede una durata complessiva di circa otto mesi.