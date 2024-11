Game-experience.it - Shuhei Yoshida lascia Sony PlayStation dopo 31 anni di onorata carriera

Leggi su Game-experience.it

, noto per aver ricoperto il ruolo di Presidente deiStudios nelle generazioni PS3 e PS4, ha rivelato che lasceràInteractive Entertainment il 15 Gennaio 2025ben 31trascorsi all’interno del colosso giapponese.L’attuale Head of Indies Initiative pressoha rivelato nel corso di un’intervista sulBlog che ha deciso di effettuare un importante cambiamento alla propriando SIEoltre 30di.Leggiamo le dichiarazioni condivise da:Ho un annuncio da fare. LasceròInteractive Entertainment il 15 gennaio 2025. è come annunciare la data di lancio di un nuovo gioco, qualcosa che non facevo da molto tempo ride. Sono indall’inizio e questo è il mio 31° anno con