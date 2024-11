Shaila io non sono stupido Grande Fratello Javier la affronta e lei sgamata | Cosa stai facendo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, io non”. Alva in scena la resa dei conti traMartinez e l’ex velina di Striscia la Notizia. L’argentino, nella notte, ha avuto modo di chiarire una volta per tutte i discorsi rimasti in sospeso con la concorrente più discussa del reality. La loro breve relazione nata all’inizio del programma è finita malissimo., sedotto e abbandonato, è apparso deciso a mettere i puntini sulle “i”.Nella puntata del 26 novembre, ilha concesso ad alcuni concorrenti, che si trovavano chiusi in tugurio, di tornare a vivere nella casa.sperava così di riabbracciare il suo amato Lorenzo. Invece, per lei è arrivata una vera e propria beffa: a tornare in casa è statoMartínez.Leggi anche: “Questa è una pugnalata”., Pamela scioccata.