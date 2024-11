Ilrestodelcarlino.it - Scabbia nella struttura per anziani: "Un caso, siamo chiusi fino a lunedì"

"Al ’Don Minzoni’ di Argenta c’è la: l’ho segnalato ma tutti tacciono", era la segnalazione indignata di un lettore arrivata in redazione. In un primo momento la parrocchia, che gestisce laperche accoglie una quarantina di ospiti, ha dato una risposta negativa. Il giorno dopo invece ha ammesso che unsi è manifestato, tanto che laè chiusa a scopo precauzionale, come prevede il protocollo dell’Asl.prossimo, al termine dei 15 giorni di quarantena, laperriaprirà. Ribadiamo che "si tratta di un solo, un anziano arrivato ad Argenta da fuori nel mese di luglio con una diagnosi di– fanno sapere dalla direzione – solo che non si era ancora manifestata. Poi con il passare del tempo il prurito non passava, l’abbiamo portato da un dermatologo: una prima volta non aveva trovato niente, a una seconda visita invece sì.