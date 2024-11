Ilgiorno.it - Sanità, il tetto ai rimborsi non piace a Bertolaso: fateci usare i nostri soldi

Milano – È tutt’altro che risolta la questione “romana” dei tetti alle tariffe per le prestazioni in regime di Servizio sanitario nazionale (che determinano sia la spesa delle strutture pubbliche che iper quelle private accreditate) validi anche per le Regioni che non hanno i conti in rosso: uscito dopo una dura battaglia dal decreto ministeriale sul nuovo prontuario, sta rientrando dalla finestra del disegno di legge sulla Finanziaria. E la Lombardia rischia di perderci, nel senso di non poter spendere come fa oggi, 860 milioni di euro della sua quota di fondo sanitario nazionale. L’ha chiarito ieri mattina l’assessore regionale al Welfare Guido, parlando in Assolombarda alla platea della settima edizione del Milano Life Science Forum, alla quale il rapporto biennale del centro studi dell’associazione degli imprenditori intanto dettagliava la salute di un settore che vale il 12,6% del Pil regionale, con un valore della produzione che nel 2022 ha sfiorato gli 85 miliardi di euro (+17,5% dal 2019) e un valore aggiunto vicino ai 30 miliardi (+16,4%) che contribuisce per il 2,5% al Pil nazionale di un Paese in cui il servizio sanitario nazionale, pur costando meno di tremila euro (2.