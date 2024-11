Amica.it - Re Carlo ha ingaggiato Stanley Tucci: studierà un menu anglo-italiano per un party a Highgrove

La coppia che non ti aspetti. ReIII ha “assunto”: l’attore italo-americano, 64 anni, avrà il compito di studiare unper una cena privata nella casa di campagna del sovrano, a. GUARDA LE FOTOMa quanto è simpatico re? Guardare queste foto per credere Reingaggiaper una cena italianaTema della cena saranno le relazioni-italiane, per celebrarle e rinnovarle proprio seguendo il fil rouge della cucina: stando a quantoha raccontato al Telegraph, è stato il re in persona a chiedere il suo coinvolgimento. L’inedita coppia si era conosciuta a un evento del Prince’s Trust. Chi meglio di, del resto, che ormai da anni è diventato testimonial del bel viveree della nostra cucina? GUARDA LE FOTOIl fois gras, le pellicce, il divorzio: le 10 mosse di re(e non solo) per modernizzare la monarchia Ilcon arrosto di maiale e verdure di stagioneIlper la festa, ha specificato l’attore nell’intervista, è pensato per essere «un passaggio tra le nostre due culture».