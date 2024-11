Leggioggi.it - Quattordicesima pensionati 2024 in arrivo a dicembre (non a tutti): importi e soglie reddito

Sotto l’albero di Nataleè in, per alcuni, lamensilità di, oltre ad un importo aggiuntivo di 154 euro. L’importo viene pagato d’ufficio solo a chi rientra in specifici requisiti di età e. Niente paura, perché la banca dati Inps è già al corrente di chi ne ha diritto, per poi procedere all’erogazione automatica.C’è da dire che una larga parte diè già stata pagata a luglio, almeno a chi ha maturato i requisiti entro giugno/luglio di quest’anno.che invece li maturano da luglio/agostofanno parte della platea dei beneficiari dei pagamenti di. Analizziamo in dettaglio a chi spetta e a quanto ammonta la somma in questione, oltre a scadenze e modalità di pagamento della stessa.