Lanazione.it - Quarto Anno Rondine, iscrizioni aperte fino al 31 gennaio

Arezzo, 27 novembre 2024 – Sonoleper l’scolastico 2025-2026 del. Un percorso innovativo di educazione e formazione, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica, per cui sarà possibile presentare la propria candidatura entro il 312025. Ilè un programma dedicato a studenti talentuosi dei licei classico, scientifico e delle scienze umane di tutta Italia: un’opportunità unica per chi desidera ampliare i propri orizzonti, mettersi in gioco come individuo oltre che come studente, puntare sulla didattica delle relazioni e iniziare a costruire concretamente il proprio futuro. Si svolge nella Cittadella della Pace ad Arezzo, dove gli studenti vivono unscuola a contatto con la World House di, uno studentato internazionale dove si formano giovani provenienti da Paesi interessati da guerre e conflitti, impegnati nella costruzione della pace.