Prestazioni mediche pagate con gadget e buoni pasto | l’offerta dell’Università di Torino agli specializzandi per i Giochi mondiali

Un giubbotto imbottito, qualche buono, un abbonamento ai trasporti per 10 giorni e, forse, una divisa da sci. Non sono i premi per una lotteria natalizia, ma i benefit che l’Università dista considerando di offrire ai mediciper coinvolgerli senza contratto neiUniversitari Invernali del 2025. Conosciuti come Universiadi, questivedranno studenti atleti da tutto il mondo sfidarsi in nove discipline invernali, dal 13 al 23 gennaio a. La proposta che stanno valutando è reclutare medici, non contrattualizzarli e offrirgli in cambio benefit. La comunicazione internaLa questione, risulta a Open, emerge da una comunicazione interna inviata dall’ateneo torinese a tutti i direttori delle scuole di specializzazione. In questa, l’università ammette apertamente di essere in ritardo nell’organizzazione del supporto sanitario per l’evento.