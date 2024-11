Cityrumors.it - Novità 2025 per chi ha badante o colf a nero: cosa cambia

Assindat, associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, ha lanciato una proposta per contrastare l’assunzione indi, badanti e baby sitter.Nel nostro Paese le famiglie che si affidano a, baby sitter e badanti per la gestione delle attività quotidiane sono circa 2 milioni. Spesso, però, queste figure vengono assunte in, dunque senza un regolare contratto.per chi ha(Cityrumors.it)Secondo quanto analizzato nel nuovo rapporto annuale elaborato dall’Ufficio Studi di Assindat, l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, attualmente il tasso di irregolarità nel settore è del 54%. Per cercare di contrastare il fenomeno, l’associazione ha proposto un’iniziativa, già sperimentata in Francia, che prevede l’introduzione di un credito d’imposta al 50% da applicare alla spesa sostenuta dalle famiglie per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici domestici.