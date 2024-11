Quifinanza.it - Mobilità sostenibile, a che punto siamo in Italia: Bologna e Padova fanno scuola

Leggi su Quifinanza.it

L’obiettivo del Green Deal europeo è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Uno degli aspetti fondamentali è la riduzione delle emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, come proposto dalla legge europea sul clima. Le emissioni devono essere ridotte in tutti i settori. A livello europeo, il consumo di energia provoca il 77,1% delle emissioni di gas serra, e un terzo di queste sono da attribuire ai trasporti. Oltre il 70% di questi è dovuto al trasporto su strada che contribuisce in maniera importante alle emissioni anche delle sostanze inquinanti specialmente nelle aree urbane. Modificare le abitudini e il modo in cui ci spostiamo può essere determinante, se non urgentemente necessario. Una, infatti, significa ridurre gli spostamenti motorizzati individuali con mezzi privati.