Ilfogliettone.it - Marco Mengoni ci invita a “Mandare tutto all’aria”

Leggi su Ilfogliettone.it

Il 29 novembre,torna a farci sognare con il suo nuovo singolo, "all'aria". Un brano che, come suggerisce il titolo,all'introspezione, al cambiamento e alla rinascita."all'aria" non è solo una frase ad effetto, ma un vero e proprio manifesto generazionale. In un'epoca caratterizzata da incertezza e rapidi cambiamenti, la canzone dici offre una via d'uscita, una possibilità di ripartire da zero e riscrivere la nostra storia. Un messaggio di speranza che risuona particolarmente in questo momento storico.Una fusione di sonorità e emozioniMusicalmente, il brano presenta un mix accattivante di sonorità. Le influenze del French Touch, con i suoi ritmi incalzanti e le atmosfere elettriche, si fondono con la sensibilità cantautorale che da sempre contraddistingue