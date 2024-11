Biccy.it - Luca Giglio sbrocca nella notte contro il Grande Fratello

Leggi su Biccy.it

Grazie alla puntata di ieri sera delabbiamo finalmente scoperto cheparla e non è programmato solo per applaudire a comando alle battute di Lorenzo Spolverato. Il parrucchiere emiliano se l’è presa con Helena Prestes perché durante un gioco del GF ha votato per riunire la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo e la sua con Yulia Bruschi (che è stata denunciata dal suo ex fidanzato con l’accusa di averlo sfregiato in volto): “Come al solito è incoerente e non è sincera. Lei non è lineare con le sue idee, pensa una cosa e poi ne fa un’altra“.Helena poco dopo ha ricevuto la sorpresa della sua amica Dayane Mello e come se non bastasse è stata eletta preferita dal pubblico. Questo ovviamente non è andato giù aa, che dopo la puntata è andato in giardino a sbuffareHelena, ma ancheil(perché l’ha separato da Yulia?).