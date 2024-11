Ilgiorno.it - L’inchiesta sugli ultrà : "Un arsenale in deposito. Scenario inquietante"

Il gip Domenico Santoro ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Cristian Ferrario,interista 50enne arrestato nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando gli investigatori della Squadra Mobile, che indagano sulle curve di San Siro coi pm Paolo Storari e Sara Ombra, hanno trovato in un magazzino a Cambiago, nel Milanese, l’della curva Nord, composto, tra l’altro, da kalashnikov, bombe a mano e proiettili. Arrestato in flagranza per detenzione di armi da guerra, Ferrario, che era finito già ai domiciliari a fine settembre nel"doppia curva" come presunto prestanome del capoAndrea Beretta (misura poi sostituita con l’obbligo di dimora), aveva respinto le accuse nell’interrogatorio di ieri di convalida davanti al gip, assistito dall’avvocato Mirko Perlino.