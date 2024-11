Sport.quotidiano.net - La Vis si riprende Molina e il difensore Neri. Lucchese con l’ex Costantino in ombra

La Vis Pesaro sabato al Benelli troverà unarivitalizzata dalla vittoria nel posticipo contro il Pontedera. Vittoria che in generale mancava da 10 giornate e in casa da 260 giorni. Si è trattato di un 2-1 sofferto ma prezioso, che proietta i rossotoscani appena fuori dalla zona playout. Pur subendo a lungo il gioco degli avversari, la squadra di Gorgone (salvato in settimana dai giocatori dopo aver rassegnato le dimissioni a seguito del tremendo 5-0 di Terni) ha espresso a tratti qualità e intensità. Su tutti i due marcatori Magnaghi (tre gol nelle ultime tre gare interne) e Saporiti, che è un po’ il Di Paola dei rosso(3 centri, 7 assist) e che ha detto: "Avevamo qualcosa da dare ai tifosi, prima di tutto". Nel finale è subentratoVis Rocco, che fin qui a Lucca non ha trovato un rendimento costante (12 presenze, 2 reti), mentre l’altro ex Fedato è fuori per infortunio.