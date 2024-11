Linkiesta.it - La falsa verità di Stato, imposta per via giudiziaria, sulla capitale di Israele

Leggi su Linkiesta.it

Se in una prossima puntata de L’Eredità a un concorrente fosse chiesta ladi Taiwan, questi dovrebbe presumere che la risposta giusta non sia quella vera, cioè Taipei, bensì quella onusianamente corretta, cioè Pechino, visto che, come è noto, Taiwan per le Nazioni Unite comenon esiste ed è solo una provincia ribelle della Repubblica Popolare Cinese?L’ipotetico concorrente del popolare telequiz potrebbe essere persuaso a questa furbizia da una recente sentenza del Tribunale di Roma, che ha condannato la Rai a trasmettere «una rettifica, espressamente riferita a quanto accaduto nel corso delle puntate del 21 maggio 2020 e del 5 giugno 2020, dando atto della scorrettezza delle informazioni ivi fornite e contenente la dichiarazione che “Gerusalemme non è ladie non è riconosciuta come tale dal diritto internazionale”».