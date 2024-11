Quotidiano.net - La Camera approva. Il decreto flussi. E sui rimpatri passa l’emendamento ’Musk’

L’Aula dellahato la fiducia posta dal governo sul dl, con 180 sì e 106 no. Nel provvedimento (favorevole il centrodestra, contrarie le opposizioni) è confluito anche l’elenco dei Paesi sicuri di origine degli richiedenti asilo, sotto forma di emendamento governativo. Tra questi ci sono anche il Bangladesh, l’Egitto e il Marocco. Il perimetro del dl, in realtà, è stato ampliato da diversi emendamenti, di peso,ti in commissione. In particolare due che portano la firma della relatrice Sara Kelany (foto). Il primo prevede che i contratti pubblici per la cessione di mezzi e materiali a Paesi terzi, fatti per rafforzare il controllo delle frontiere e deimigratori, e per le attività di ricerca e soccorso in mare siano secretati. Il secondo, ribattezzato ‘emendamento Musk’ dalle opposizioni, stabilisce o che per i "procedimenti" di "convalida" del "trattenimento" o di "proroga del trattenimento" del migrante che richiede la "protezione internazionale" sia competente la Corte d’Appello in composizione monocratica.