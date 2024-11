Oasport.it - Jannik Sinner e la paura di una squalifica di almeno un anno: la sentenza del TAS attesa dopo gli Australian Open

Non sarà facile per. La stagione tennistica si è chiusa in maniera trionfale per lui. La conquista della Coppa Davis per il secondoconsecutivo è stata la ciliegina su una torta gustosa, condita da due Slam, tre Masters1000, le ATP Finals, otto titoli in totale e la conclusione del 2024 da n.1. Una serie di successi nei 12 mesi che nessuno era stato in grado di realizzare.Un dato che la dice lunga sul percorso intrapreso dall’altoatesino. Adessosta affrontando dei giorni di stacco per recuperare le energie. Ai primi di dicembre sarà impegnato in alcune attività tra sponsors e premiazioni legate alla FITP. A seguire, partirà per Dubai dove affronterà una lunga preparazione, sulla falsariga di quella del 2023 ad Alicante (Spagna).Tuttavia, inevitabilmente, nella testa e nel cuore del pusterese c’è un po’ di preoccupazione per il ricorso della WADA sul doppio caso di positività accidentale al Clostebol.