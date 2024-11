Gaeta.it - Interruzioni del servizio idrico in provincia di Teramo: i dettagli dei lavori Pnrr

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il progetto Nazionale di Ripresa e Resilienza avviasignificativi sulla rete idrica nelladi. Ruzzo Reti, l’azienda responsabile per la distribuzione dell’acqua nella zona, ha comunicato che ci saranno dei disservizi temporanei. Ledell’approvvigionamentosi verificheranno in vari comuni, e gli utenti sono invitati a prestare attenzione agli orari e alle località interessate.sul territorio diNell’ambito delle iniziative di modernizzazione e manutenzione, Ruzzo Reti avvierà interventi mirati per la ricerca di perdite e la distrutturalizzazione delle reti idriche. Questisono essenziali per garantire un sistema di approvvigionamentopiù efficiente e sostenibile. Tuttavia, durante il periodo di, gli utenti potrebbero riscontrare mancanze di acqua o riduzioni di pressione.