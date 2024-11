Lanazione.it - In duemila per otto posti di lavoro, candidati da tutta Italia per 1200 euro al mese

Leggi su Lanazione.it

Prato, 27 novembre 2024 – Arrivano da, uomini, donne, giovani e meno giovani. Occupati e non. In cerca dell’occasione e in cerca della stabilità: sono la carica deiche in due giorni saranno selezionati dall’amministrazione di Prato perda istruttore amministrativo a tempo indeterminato. C’è fame dia giudicare dalla folla. che tra ieri e oggi. ha invaso il palazzetto dello sport di Maliseti trasformato per l’occasione in sede d’esame. Ma soprattutto, sentendo anche le storie di chi si è candidato, c’è fame di unsicuro. Il posto fisso e il posto fisso in Comune attira sempre. In ogni epoca. Del resto anche Checco Zalone ne ha fatto un film di successo. Senza cadere negli eccessi, avere la sicurezza di uno stipendio oggi giorno è qualcosa che contribuisce a dare la stabilità perduta dopo anni di difficoltà economiche accentuate dal Covid che ha messo in crisi più di un’attività e imposto una riflessione sulla precarietà di tante occupazioni.