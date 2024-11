Sport.quotidiano.net - IL TOUR DE FORCE. Tre trasferte di fila in una settimana. Si parte da San Siro. Biglietti in vendita

Archiviato il prezioso pareggio di lunedì contro l’Udinese, adesso l’Empoli è atteso da treconsecutive in una. Sisabato prossimo alle 18 a Sancontro il Milan per la 14esima giornata di Serie A, per proseguire poi mercoledì 4 dicembre alle 21 al Franchi contro la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia e concludere domenica 8 dicembre alle 13 al Bentegodi di Verona contro l’Hellas per il 15esimo turno di campionato. Intanto però, in ordine di tempo, c’è da preparare quella di Milano per la quale sono indel settore ospiti, situato nel terzo anello verde dello Stadio Giuseppe Meazza nel capoluogo lombardo. I tagliandi sono disponibili per i titolari della fidelity card Empoli Member al prezzo di 14 euro sul sito www.vivaticket.com e nei puntiVivaticket.