Bergamonews.it - Il tempo migliora: giornate più asciutte e serene, ma attenzione alla nebbia

La debole espansione dell’anticiclone africano all’Europa meridionale non impedisce il transito anche sulla nostra regione di una perturbazione collegataprofonda depressione sul nord Europa e ha portato qualche debole pioggia nella giornata di ieri. Oggi assisteremo invece a un gradualemento e a qualche giorno in prevalenza asciutto, dove però non mancheranno un po’ di nuvole e qualchein pianura.Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente condizionate dal livello di copertura nuvolosa, mentre un calo termico più significativo potrebbe avvenire nel prossimo fine settimana.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 27 novembre 2024Previsto: al mattino nuvoloso sul nord/ovest della regione, molte nubi altrove con qualche debole pioggia sparsa e deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1800 metri.