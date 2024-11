Gaeta.it - Il Potenza Calcio e Corepla: Magliette Sostenibili per la Comunità

Facebook WhatsAppTwitter Un’iniziativa unica sta prendendo piede a, dove ilha collaborato con, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, e la FondazioneFutura per avviare un progetto volto a promuovere latà ambientale e il senso di. Al centro di questa collaborazione c’è una speciale maglietta bianca con una V rossa e blu, un omaggio alla storica maglia indossata durante il vittorioso spareggio del 1975 contro la Juve Stabia, per la promozione in Serie C. Questo progetto rappresenta un passo importante nella riduzione dei rifiuti plastici e nella sensibilizzazione dei cittadini verso pratiche più ecologiche.Eco-compatibilità e sportività: il progetto ReteIl progetto “Rete– Superficie pubblica” ha come obiettivo quello di incentivare la raccolta di bottiglie in plastica PET attraverso l’installazione di sei eco-compattatori in vari punti della città di