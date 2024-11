Amica.it - Il flippy bob è il nuovo caschetto amato dalle celeb

Tra i tagli dell’A/I 2024 preferitic’è ilbob. Con le punte curve all’insù che creano una forma a “C”, questoè perfetto per le chiome lisce. Di seguito, le ispirazioni delle it-girl.Da Kim Kardashian a Gigi Hadid, passando per Kendall Jenner, Jennifer Lopez e Hailey Bieber. E poi ancora Selena Gomez, Zendaya e Florence Pugh: nel video di Amica.it si scoprono tutte leche hanno scelto ilbob per partecipare a eventi e red carpet. GUARDA LE FOTOTendenze capelli corti: foto del taglio Bowl Cut, tra storia e presente Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Ilbob è ilAmica.