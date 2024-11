Quotidiano.net - I cavi sottomarini tagliati nel Baltico e la nave cinese ferma da una settimana: cosa sta succedendo

Roma, 27 novembre 2024 – Il 17 e 18 novembre sono state tagliate sezioni di dueper telecomunicazioni in acque territoriali svedesi del, nello stretto di Kattegat, tra Svezia e Danimarca. Secondo i siti di tracciamento, lamercantileYi Peng 3 ha navigato sopra inel momento in cui sono stati, anche se nulla indica che sia stata coinvolta negli incidenti. La polizia svedese e finlandese ha aperto delle indagini e gli europei hanno dichiarato di sospettare un "sabotaggio" legato alla guerra in Ucraina. Il Cremlino ha respinto i commenti come "assurdi" e "ridicoli". Restano i dubbi di un’azione di guerra ibrida. Ucraina, la Corea del Nord amplia lo ‘Stabilimento 11 Febbraio’. “Fornirà a Mosca più missili KN-23 e KN-24” Al momento lamercantileda unain quel tratto di mare.