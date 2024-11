361magazine.com - Grande Fratello, la decisione definitiva di Federica

Leggi su 361magazine.com

, dal confronto tra Alfonso e Stefano alladi. Ecco cosa è emerso in diretta, Alfonso e Stefano affronta un nuovo confronto in diretta. I due concorrenti in tugurio si ritrovano nuovamente a discutere di. Alfonso dichiara: “Puoi prendere in giro tutti gli altri, a me no . Io ho capito di che persona è. Ho subito avuto altre conferme”. L’opinionista Beatrice Luzzi interviene: “Alfonso vive un amore assoluto, è cieco davanti alla realtà. Dovrebbe accettare un pò di più che Stefano faccia il suo gioco, che è lì ed è innamorato di”.Leggi anche, tanta magia tra Dayane Mello ed Helena: il prezioso consiglioLadella giovane inquilinaL’opinionista Cesara Buonamici dichiara: “Io penso che Alfonso sia in vantaggio.