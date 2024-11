Lapresse.it - Giambruno non va a Belve, alla Fagnani preferisce Del Debbio

A metà ottobre Andreaha ricevuto l’invito di Francescadi partecipare come ospite a ‘’ su Rai2. Una richiesta che – a quanto risulta a LaPresse – non è stata mai presa in considerazione né dal diretto interessato né dall’azienda Mediaset. Non a casoha scelto di andare ospite domani a ‘Dritto e Rovescio‘, condotto dal suo amico Paolo Del, un programma nel quale lo stessoha lavorato facendo parte della squadra redazionale.