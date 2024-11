Lanazione.it - Firenze, la storia dell’università nei francobolli: inaugurata la mostra filatelica

, 27 novembre 2024 - Ladiraccontata attraverso i. È stata naugurata la.nel plesso di via Capponi con la cerimonia di annullo del francobollo emesso per il Centenario dell’Ateneo. Aperta oggi, per il Centenario dell’Ateneo fiorentino, l’esposizionee la sua Università” che ripercorre ladell’istituzione culturale attraverso esemplari accuratamente selezionati. La, ospitata dal Dipartimento di, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (via Gino Capponi 9), è statadalla rettrice Alessandra Petrucci ed è stata curata dal collezionista ed esperto Fabrizio Fabrini, che ha guidato i visitatori nella scoperta dell’esposizione. Grazie alla presenza di una postazione operativa di Poste Italiane l’evento è stato arricchito dalla cerimonia di annullo del francobollo emesso lo scorso 21 novembre a Roma appositamente per il Centenario dell’Ateneo fiorentino: si tratta di un francobollo ordinario da 1,25 euro, che ritrae l’ingresso del rettorato e appartiene alla serie tematica “Le Eccellenze del Sapere”, dedicata alla formazione dei giovani.