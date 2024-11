Thesocialpost.it - Firenze, incendio nelle ex Officine Galileo: quattro persone intossicate

Unè scoppiato oggi, mercoledì 27 novembre, poco dopo mezzanotte, all’interno di un edificio abbandonato delle ex, in via Taddeo Alderotti a. Il luogo è spesso utilizzato come rifugio di fortuna da senzatetto e cittadini stranieri.Leggi anche: Scontro mortale a Perugia: perde la vita una 30enne, feriti tre passeggeriSecondo le prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essere partite da un falò acceso per riscaldarsi. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente con due squadre, due autobotti, un’autoscala e il carro aria. Durante le operazioni, hanno ispezionato i locali invasi dal fumo per verificare la presenza diin difficoltà.intossicatiTresono state soccorse e recuperate dai vigili del fuoco, mentre altre si sono messe in salvo autonomamente.