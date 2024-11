Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, rubava trartufi nel parco della Gola della Rossa: fabrianese nei guai

(Ancona), 27 novembre 2024 - Prelevava abusivamente tartufi all'internoRegionalee di Frasassi: avviso di garanzia per un uomo fabrianes. E’ accusato di furto aggravato di tartufi,specie tuber aestivum. Per appropriarsi del prezioso tubero l’uomo, seondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali utilizzava anche diversi cani. I carabinieri Forestali del Nucleo diora gli hanno notificato un avviso di conclusione indagini e informazione di garanzia emesso dalla ProcuraRepubblica di Ancona. Il furto sarebbe stato commesso nei terreni di proprietà di una società agricola la quale si trova in un'area ad elevata protezione delRegionalee di Frasassi, durante le ore notturne e con l'ausilio di più cani.