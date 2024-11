Metropolitanmagazine.it - Enrica Bonaccorti, chi è l’unica figlia Verdiana: “Sono crescita con lei e nonna, felice per questo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha avuto diverse relazioni, alcune anche con personaggi molto in vista dello showbiz nostrano ma solo durante il matrimonio con l’ex marito Daniele Pettinari è diventata madre con la nascita della prima e unica, nata nel 1973,. In seguito la conduttrice televisiva e radiofonica era stata legata a Michele Placido e Renato Zero, oltre che all’ultimo compagno, Giacomo Paladino, scomparso purtroppo anzitempo, senza però avere altri figli., ospite di diverse trasmissioni televisive italiane, ha raccontato del difficile inizio della sua maternità. Infatti, quando è rimasta incinta di suaaveva solamente 24 anni e una relazione parecchio instabile. La coppia, poco prima di dare al mondoPettinari, aveva perso la casa e persi era trasferita a casa della mamma della conduttrice, Titti