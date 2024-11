Quotidiano.net - È scattata la tregua in Libano tra Israele ed Hezbollah

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 novembre 2024 – Èlain, alle 3 di questa mattina (ora italiana) è entrato in vigore il cessate il fuoco traed. Una svolta annunciata ieri da Netanyahu, dopo il via libera degli Usa e a un anno dall’inizio dei bombardamenti che hanno ucciso migliaia di persone. Raid sospesi per 70 giorni. Tel Aviv ha però fatto sapere che l’esercito manterrà il dispiegamento militare nel sud del territorio libanese e ai civili è stato comunque intimato il “divieto di dirigersi verso i villaggi che l'Idf ha ordinato di evacuare”. Si spera una progressiva de-escalation della tensione in tutta la regione. L'Iran ha accolto con favore la "fine dell'aggressione israeliana". Ultime notizie in diretta epaselect epa11742543 A Lebanese displaced person holds a portrait of lateleader Hassan Nasrallah while celebrating following a ceasefire announcement at a local school in the southern city of Sidon, Lebanon, 26 November 2024.