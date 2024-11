Lettera43.it - È entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah

Martedì sera il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il piano mediato dagli Stati Uniti e dalla Francia per ililin Libano. Dopo due mesi di guerra, l’accordo èinalle 3 ore italiane (le 4 ora locale). Nelle ore precedenti alla tregua, sono proseguiti i bombardamenti disu Beirut eha lanciato droni su Tel Aviv. L’Idf ha avvertito gli sfollati del Sud di non tornare immediatamente alle loro case, ma molti residenti si stanno dirigendo in auto verso le loro abitazioni, in particolare nella città di Tiro.Southern Lebanon now.People returning to their homes, destroyed or not. pic.twitter.com/WRtfhqssOl— Hussein (@EyesOnSouth1) November 27, 2024Cosa prevede l’accordo diilL’accordo prevede unildi 60 giorni, che dovrebbe portare a una cessazione delle ostilità duratura, e si basa sulla risoluzione Onu 1701 del 2006.