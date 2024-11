Cultweb.it - Cos’è il gaslighting, perché si chiama così e perché è terribile subirlo

Ilè una forma di manipolazione psicologica particolarmente subdola e pericolosa, che consiste nel far dubitare una persona della propria sanità mentale e della percezione della realtà. Il termine deriva dal titolo di un’opera teatrale del 1938, “Angel Street”, e dal successivo film del 1944, “Gas Light”, in cui un marito manipola la moglie facendole credere di essere pazza, al fine di nascondere i propri misfatti.Il, la pericolosa manipolazione mentale – Fonte: Tgcom 24Ma come viene innescato esattamente questo meccanismo? Il gaslighter, ossia la persona che mette in atto questa forma di manipolazione psicologica, usa diverse tecniche per destabilizzare la vittima. La prima è, senza dubbio, la negazione di fatti evidenti. In questo modo si sostiene che la vittima stia immaginando o esagerando.