Corriere dello Sport – Marmoush l’egiziano fa innamorare la Bundesliga

2024-11-26 23:16:42 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal:Le scarpe del suo amico Salah, che tutti chiamano “the magical pharaoh”, il magico faraone, sono state esposte al British Museum di Londra. Dopo Momo, che ha già segnato dieci gol in Premier con il Liverpool capolista e ha il contratto in scadenza a giugno, Omarè l’ambasciatore del calcio egiziano. Ha venticinque anni, è nato al Cairo, ma ha trascorso una parte dell’infanzia in Canada: ecco perché ha il doppio passaporto. Ha fattoi tifosi dell’Eintracht, che ha sorpassato il Lipsia e ora è secondo in, a -6 dal Bayern Monaco. Undici gol e sette assist, è il capocannoniere del campionato tedesco. Centravanti moderno, capace di cucire la manovra: A Francoforte si trovano dentro un sogno: sono trascorsi 65 anni dall’unico ”scudetto“ vinto dall’Eintracht, era il 1959, il campionato si chiamava Oberliga, la squadra era allenata da Paul Oßwald e fu trascinata dal centravanti Eckehard Feigenspan, trentatré gol in trentaquattro partite.