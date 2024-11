Ilnapolista.it - Conte ha costruito un bunker per difendere il primo posto

haunperilEcco cosa scrive il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, sulla forza difensiva del Napoli.In tredici giornate di campionato, il Napoli ha riscritto la storia recente, la classifica e i vecchi adagi: il miglior attacco è la difesa. Antonioè stato molto chiaro dopo la vittoria con la Roma, la nona di una stagione che da otto giornate in fila vede la sua squadra da sola al: «Bisogna essere più cinici sotto porta». La conseguenza di un dato: l’attacco degli azzurri è con 20 gol il meno prolifico delle prime sei della classifica. D’accordo. Ma il lungo dominio in Seria A, a un certo punto anche di 4 punti sulla seconda e ora di un punto sul poker Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio, è statosoprattutto sull’equilibrio: il Napoli non segna a raffica ma subisce pochissimo.