Conflitto ucraino senza via d’uscita | la Russia avanza su tutto il fronte ma Biden e von der Leyen prolungano la guerra

Se in Medio Oriente la situazione, pur restando grave, appare in miglioramento grazie al cessate il fuoco temporaneo siglato tra Israele e Hezbollah, non si può dire lo stesso per il. Qui, dopo quasi tre anni di combattimenti devastanti, la pace sembra ancora un miraggio: lacontinua adre lungo tutta la linea del, l’Ucraina tenta con crescente difficoltà di resistere, e l’Occidente, anziché favorire una soluzione diplomatica, sembra alimentare ulteriormente le tensioni.A conferma di ciò, arrivano le ultime notizie da Washington: il presidente uscente Joeha rivolto un appello urgente al Congresso affinché approvi un pacchetto di aiuti e forniture militari per l’Ucraina pari a 24 miliardi di dollari. Questo sarebbe l’ultimo sostegno che il democratico intende offrire all’alleato Volodymyr Zelensky prima dell’insediamento del presidente eletto Donald Trump, il quale ha più volte espresso la necessità di un disimpegno degli Stati Uniti dal