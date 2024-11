Quotidiano.net - Catanzaro, bimba di 7 anni cade dalla finestra della casa protetta: è grave. La mamma si toglie la vita

, 27 novembre 2024 - Una bambina di 7è precipitata da unaal secondo piano di unafamiglia a Botricello, nel Catanzarese. Insieme a lei, al momentocaduta, c'era la madre, che si è suicidata. Le condizionipiccola sono apparse subito particolarmente critiche, pertanto è stato disposto il trasferimento in ambulanza verso l'ospedale 'Pugliese Ciaccio' di. La, arrivata in ospedale insieme alla bambina, non avrebbe retto al dolore al punto dirsi la. Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe aperto unadell'ospedale digettandosi nel vuoto.e figlia, originarie di un centroPresila Catanzarese, erano ospitistruttura da diverso tempo e, nonostante una situazione complessa, vivevano nel centro con normale tranquillità.