Biccy.it - Carmen Di Pietro, quanto ammonta la pensione di reversibilità di Sandro Paternostro?

Diè stata ospite a Belve e proprio lì ha parlato di, l’uomo che ha sposato quando aveva 27 anni e che ha amato moltissimo. “Mi ha conquistata con i bombolotti pomodoro e basilico. Lui è stato il mio amore vero, gli ho voluto bene tantissimo, ero innamoratissima tanto di quest’uomo, non l’ho mai abbandonato e per mec’è sempre, casa mia è piena di sue foto, ne parlo sempre col sorriso“. Aggiungendo che ha chiamato suo figlio Alesproprio in onore di.“Quando lui aveva 77 anni e lei 33 vi siete sposati“, ha incalzato Francesca Fagnani, “I figli dinon erano affatto felici, sua figlia disse che per l’età era molto vulnerabile“. “Se mi ha sposato è perché mi voleva bene, non perché non capiva“, si è giustificataDi