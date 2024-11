Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Grillo ha già perso. Conte? Quando uno non vuol dirsi di sinistra e dice che è progressista, io porto pazienza. Contano i fatti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha già, potrà fare ancora qualche danno ma non può indicare la strada perché siamo in tutt’altra fase.ha interpretato alla grande una fase post Berlusconi, che sommariamente possiamo definire dell’antipolitica e che veniva non solo dal basso: c’era anche un po’ di ‘sovversivismo delle classi dirigenti’, come disse Gramsci“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Pier Luigisullo scontro tra il co-fondatore del M5s e l’attuale leader del Movimento, Giuseppe, aggiungendo: “ebbe il merito di incanalare tutto questo nella ‘scatoletta di tonno’, cioè riuscì portare in Parlamento questo Movimento. Dopodiché la realtà, la politica e l’esperienza di governo hanno setacciato il M5s, anche a prezzo di un ridimensionamento, e via via l’hanno portato a essere parte di una grande area politica che possiamo chiamare ‘’“.