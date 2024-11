Atalanta travolgente, Young Boys al tappeto per 6-1

Leggi su Ildenaro.it

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Una vittoria convincente che avvicina l’alla qualificazione agli ottavi di Champions. L’travolge 6-1 lograzie allo show di De Ketelaere, autore di una doppietta e di tre assist. A sorridere è stato anche Mateo Retegui (doppietta), Kolasinac e Samardzic hanno invece completato la serata perfetta: quello di Berna è un successo che lancia i nerazzurri momentaneamente al quarto posto, in attesa delle super sfide con Real Madrid e Barcellona. Nulla da fare per lo, ancora a zero punti in classifica dopo cinque gare: il passaggio del turno ora è praticamente un miraggio. L’si è abituata immediatamente al campo sintetico del Wankdorf, dopo appena 9 minuti Retegui ha trovato il primo gol in Champions League della sua carriera grazie alla palla illuminante di De Ketelaere.