Aston Villa-Juventus | programma e telecronisti Prime Video Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile isudi, match valido per la quinta giornata della. 7 punti nellequattro non sono pochi, ma non bisogna perdere il filo del discorso a Birmingham, o le cose in classifica si metteranno decisamente peggio per i bianconeri, con ancora la possibilità di inserirsi nella corsa per leotto posizioni che consentono di evitare gli spareggi. Gli inglesi hanno perso l’ultima ma erano reduci da tre vittorie iniziali. Chi la spunterà? Si parte alle ore 21 di mercoledì 27 novembre.IDIsarà visibile su Amazoncon la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.SportFace.