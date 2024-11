Zonawrestling.net - AEW Full Gear 2024 – Review

si è rivelato un pay-per-view altalenante, con alcuni momenti di autentica eccellenza ma anche diverse situazioni che hanno lasciato il pubblico freddo o confuso.IiFATAL FOUR WAY TAG TEAM MATCHPrivate Party (c) vs The Acclaimed vs The Outrunners vs Kings Of The Black Throne for the AEW World Tag Team Championship (13:25)Un opener che non è riuscito a ingranare davvero. L’azione è stata continua come ci si aspetta da questi match multi-team in AEW, ma alcune scelte discutibili (come la sequenza del pin volontario di Caster che ha fatto apparire l’arbitro incompetente) hanno minato la credibilità del match. La chimica tra i team non è stata delle migliori e l’energia complessiva è risultata inferiore agli standard AEW per i match multi-team. Il risultato finale, abbastanza scontato, ha dato il colpo finale, con la vittoria che non è mai stata in bilico.